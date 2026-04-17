Mundial2026: Cabo Verde lança música oficial da sua participação

O título em língua cabo-verdiana “Nós óra dja txiga” significa “A nossa hora já chegou”, ou seja, “eis o momento de Cabo Verde se afirmar perante o mundo”, anunciou a FCF.



O lançamento foi feito através do canal Comunicação FCF, no Youtube.



A música tem uma letra que “convida à união e à celebração”, em torno dos Tubarões Azuis, com ritmos típicos do arquipélago, como o funaná, e junta “artistas de diferentes ilhas e gerações”, explica a FCF.



A mensagem é de “coragem, confiança e determinação, apelando aos jogadores para acreditarem, lutarem e honrarem” o país, concluiu.



Cabo Verde integra o grupo H do Mundial, em que vai jogar com Espanha, Uruguai e Arábia Saudita.



O selecionador, Pedro Brito ‘Bubista’, já disse que se trata de um grupo “bastante difícil”, mas está contente por ter “dois campeões do mundo [Espanha e Uruguai]” como adversários.



“A Arábia Saudita também é um adversário difícil, tem feito um investimento grande no futebol e ganharam à Argentina [campeão em título] no último mundial”, referiu.



O Mundial2026, que começa no dia 11 de junho e termina a 19 de julho, vai contar pela primeira vez com 48 seleções, apurando-se para a fase a eliminar os dois primeiros de cada um dos 12 grupos, bem como os oito melhores terceiros.



