Mundial2026: Cabo Verde vence Camarões e aproxima-se da estreia em fases finais

Uma semana depois de ter sido emprestado pelos italianos do Verona ao Casa Pia, da I Liga portuguesa, o avançado marcou em contra-ataque aos 54 minutos e decidiu o jogo da oitava e antepenúltima jornada de apuramento, no Estádio Nacional de Cabo Verde, na Praia.



Dailon Livramento foi um dos cinco jogadores que alinham em Portugal a integrarem as escolhas iniciais do selecionador Pedro Brito, mais conhecido por Bubista, que também apostou no guarda-redes Vozinha (Desportivo de Chaves), no médio Yannick Semedo (Farense) e nos dianteiros Telmo Arcanjo (Vitória de Guimarães) e Jovane Cabral (Estrela da Amadora) - saiu aos 52 minutos, por lesão.



Sidny Cabral (Estrela da Amadora) e Stopira (Torreense) não saíram do banco de suplentes e David Moreira (Sporting B) falhou a receção aos Camarões, cinco vezes campeões africanos e recordistas naquele continente de presenças em Mundiais (oito).



A dimensão do encontro levou mesmo o Governo cabo-verdiano a conceder tolerância de ponto aos funcionários públicos da ilha de Santiago, de forma a acompanharem a partida disputada na capital daquele país lusófono, que impôs a quinta vitória consecutiva dos ‘tubarões azuis’ e a primeira derrota dos ‘leões indomáveis’ na corrida ao Mundial2026.



Cabo Verde segue no primeiro lugar do Grupo D, único de qualificação direta, com 19 pontos, contra 15 dos Camarões, segundos classificados, e 14 da Líbia, terceira e vitoriosa na receção de hoje ao Essuatíni (2-0), sexto e último, com dois.



Com possibilidades de se apuraram apenas através dos play-offs estão Angola, quarta, com sete pontos, e Maurícia, quinta, com seis, que visita a seleção orientada pelo português Pedro Gonçalves às 20:00, no Estádio Nacional 11 de Novembro, em Luanda, no fecho da oitava jornada.



Os vencedores das nove ‘poules’ acedem diretamente à fase final do Campeonato do Mundo, enquanto os quatro melhores segundos classificados avançam para a segunda ronda de apuramento, definindo o representante africano no play-off intercontinental.



Cabo Verde pode confirmar a qualificação em outubro, quando visitar a Líbia e receber o Essuatíni na conclusão do Grupo D, formalidade que não demoveu os adeptos locais de invadirem em festa o relvado do Estádio Nacional depois da vitória sobre os Camarões.



A 23.ª edição do Mundial decorre entre 11 de junho e 19 de julho de 2026 e contará pela primeira vez com 48 seleções participantes, numa inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá, todos automaticamente qualificados como anfitriões.



