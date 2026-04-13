Mundial2026: Carlos Queiroz assume comando da seleção do Gana na fase final

“O Conselho Executivo da GFA, em conjunto com todas as partes interessadas, nomeou Carlos Queiroz como treinador principal da seleção principal. O ex-técnico de Real Madrid, Manchester United, Portugal e Irão comandará o Gana no Campeonato do Mundo”, lê-se numa nota divulgada no sítio oficial do organismo na Internet.Carlos Queiroz, de 73 anos, vai estar pela quinta vez em fases finais da principal prova internacional de seleções, após 2010, com Portugal, e 2014, 2018 e 2022, todas pelo Irão, sendo que igualará o recorde de presenças seguidas do sérvio Bora Milutinović - o brasileiro Carlos Alberto Parreira detém um máximo global de seis participações, mas não foram consecutivas.Em 35 anos de carreira, o técnico já tinha comandado oito seleções, tais como Portugal (1991-1993 e 2008-2010), Emirados Árabes Unidos (1998-1999), África do Sul (2000-2002), Colômbia (2019-2020), Irão (2011-2019 e 2022), Egito (2021-2022), Qatar (2023) e Omã (2025-2026), começando agora a terceira experiência em África a menos de dois meses do Mundial.Carlos Queiroz qualificou Portugal para o torneio em 2010, assim como fez com a África do Sul em 2002, sem estar na respetiva fase final, e com o Irão em 2014 e 2018 - não participou no apuramento dos persas em 2022.O treinador teve a hipótese de superar as quatro qualificações alcançadas pelo inglês Walter Winterbottom e pelo uruguaio Óscar Tabárez, mas não conseguiu colocar a Omã pela primeira vez num Campeonato do Mundo.Carlos Queiroz também esteve envolvido no início da campanha do Qatar, que se qualificaria sob orientação do espanhol Julen Lopetegui, antigo técnico do FC Porto, e é, para já, o único treinador português na fase final.Apurado pela quinta vez, e segunda seguida, o Gana faz parte do Grupo I e vai defrontar a vice-campeã europeia Inglaterra, vencedora em 1966, a Croácia, ‘vice’ em 2018 e terceira classificada em 2022, e o regressado Panamá, frente ao qual se estreia em 17 de junho, em Toronto, no Canadá.“O treinador inicia imediatamente os trabalhos de preparação da seleção ganesa para o torneio”, referiu a GFA, que volta a designar um luso como responsável técnico dos ‘black stars’, 22 anos depois de Mariano Barreto.A 23.ª edição do Campeonato do Mundo realiza-se de 11 de junho a 19 de julho e conta pela primeira vez com 48 seleções, incluindo Portugal, numa inédita organização tripartida entre Canadá, México e Estados Unidos.A nível de clubes, Carlos Queiroz foi adjunto do escocês Alex Ferguson nos ingleses do Manchester United e orientou em seniores o Sporting, os norte-americanos do New York/New Jersey MetroStars, atual New York Red Bulls, os japoneses do Nagoya Grampus e os espanhóis do Real Madrid.Nascido em Moçambique, mas com dupla nacionalidade, teve como ponto mais alto da carreira a conquista de dois títulos mundiais seguidos de sub-20 por Portugal, em 1989, na Arábia Saudita, e em 1991, numa edição organizada pelos lusos.