Mundial2026. Carlos Queiroz faz pré-convocatória do Gana com 28 jogadores
O selecionador do Gana, o português Carlos Queiroz, anunciou na segunda-feira uma lista de 28 pré-convocados para o Mundial2026 de futebol, que vão realizar o estágio de preparação e disputar um particular com o País de Gales.
Na sua primeira convocatória como selecionador do Gana, Queiroz fez regressar à equipa o lateral Baba Abdul Rahman (PAOK), que estava ausente desde setembro de 2023, assim como Ernest Nuamah (Lyon), recuperado após uma grave lesão no joelho, que o afastou mais de 12 meses da competição.
O treinador português chamou cinco guarda-redes, entre os quais Paul Reverson (Ajax), de 20 anos, com o objetivo de ser observado com uma perspetiva a longo prazo, durante um estágio que vai acontecer em Cardiff, concluído com um particular com o País de Gales.
O antigo selecionador de Portugal, África do Sul, Irão, Colômbia, Egito, Qatar e Omã chamou o médio Fatawu (Leicester), que fez a formação no Sporting, num elenco em que se destacam os avançados Antoine Semenyo (Manchester City) e Iñaki Williams (Athletic Bilbau).
De fora ficaram figuras como Mohammed Kudus (Tottenham) e Mohammed Salisu (Mónaco), ambos lesionados, e André Ayew (NAC Breda), irmão do capitão Jordan Ayew e recordista de internacionalizações pelo Gana.
No Mundial2026, que vai ser disputado de 11 de junho a 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá, o Gana está incluído no Grupo L, em conjunto com o Panamá, a Inglaterra e a Croácia.
Lista dos 28 convocados:
- Guarda-redes: Benjamin Asare (Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen, Sui), Joseph Anang (St. Patrick’s, Irl), Solomon Agbasi (Hearts of Oak) e Paul Reverson (Ajax, Hol).
- Defesas: Baba Abdul Rahman (PAOK, Gre), Gideon Mensah (Auxerre, Fra), Marvin Senaya (Auxerre, Fra), Alidu Seidu (Rennes, Fra), Abdul Mumin (Rayo Vallecano, Esp), Jerome Opoku (Basaksehir, Tur), Jonas Adjetey (Wolfsburgo, Ale), Kojo Oppong Peprah (Nice, Fra) e Alexander Djiku (Spartak Moscovo, Rus).
- Médios: Elisha Owusu (Auxerre, Fra), Thomas Partey (Villarreal, Esp), Kwasi Sibo (Oviedo, Esp), Augustine Boakye (St. Etienne, Fra), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland, Din), Fatawu (Leicester, Ing) e Kamal Deen Sulemana (Atalanta, Ita).
- Avançados: Christopher Bonsu Baah (Al-Qadsiah, Ara), Ernest Nuamah (Lyon, Fra), Antoine Semenyo (Manchester City, Ing), Brandon Thomas-Asante (Coventry, Ing), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen, Che), Iñaki Williams (Athletic Bilbau, Esp) e Jordan Ayew (Leicester, Ing).
