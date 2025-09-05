Mundial2026. Colômbia, Uruguai e Paraguai qualificadas

A seleção da Colômbia vai estar pela sétima vez num Mundial, depois de, na quinta-feira à noite, ter vencido em casa a Bolívia por 3-0, com golos de James Rodríguez, Jhon Córdoba e Juan Fernando Quintero.



A seleção comandada pelo argentino Néstor Lorenzo marcou o primeiro tento aos 31 minutos, com o capitão Rodríguez, antigo jogador do FC Porto, a responder a uma assistência de Santiago Arias, que passou pelo Sporting.



Aos 74 minutos, foi a vez de Quintero, ex-jogador dos dragões, a oferecer o golo a Córdoba.



Nove minutos depois, Quintero fechou o resultado, com uma assistência de Luis Díaz, outro antigo jogador do FC Porto.



A seleção colombiana já disputou seis Mundiais, com a melhor prestação em 2014 no Brasil, onde chegou aos quartos de final.



Já a Bolívia está em oitavo lugar da qualificação sul-americana e precisa de vencer o Brasil, em casa, na terça-feira, e esperar que a Venezuela, perca ou empate com a Colômbia para chegar ao torneio de repescagem.



À mesma hora, a equipa do Uruguai bateu, pelo mesmo resultado, e também em casa o Peru, com golos de Rodrigo Aguirre, Giorgian de Arrascaeta e Federico Viñas.



Após alguns momentos iniciais de domínio total da seleção celeste, Guillermo Varela lançou alto na área para Rodrigo Aguirre, que cabeceou para a baliza, aos 14 minutos, e bateu o guarda-redes peruano, Pedro Gallese.



O segundo golo surgiu aos 58 minutos, após um remate certeiro de Giorgian de Arrascaeta dentro da área, sem que Gallese conseguisse responder.



Aos 80 minutos, Federico Viñas aproveitou a fragilidade da defesa peruana para fazer o 3-0 na capital uruguaia, Montevideo.



Com este resultado, a seleção comandada pelo argentino Marcelo Bielsa garantiu a vaga no seu 12.º Mundial, enquanto o Peru, que se agarrava à disputa dos 'playoffs', ficou sem qualquer hipótese de marcar presença no torneio.



Já o Paraguai estará de regresso a um Mundial, pela primeira vez desde 2010, depois de um empate a zero, contra o Equador.



Apesar de não ter havido golos, um jogo emocionante garantiu ao conjunto do selecionador argentino Gustavo Alfaro 25 pontos e uma vantagem incontestável de sete pontos sobre a Venezuela no sexto lugar, que garante a última vaga direta para os países da América do Sul.



O Equador já tinha conseguido a presença no torneio do próximo ano, que será acolhido por Estados Unidos, Canadá e México.

