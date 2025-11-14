Mundial2026. Croácia assegura apuramento para a fase final

Os croatas até entraram a perder, devido a um golo de Geza Turi, aos 16 minutos, mas deram a volta ao resultado com tentos de Gvardiol, aos 23, do ex-benfiquista Petar Musa, aos 57, e Vlasic, aos 70, garantindo o primeiro posto na ‘poule’, com 19 pontos. A República Checa está em segundo, com 13, e já assegurou um lugar nos play-offs.



A Croácia apurou-se pela sétima vez, quarta consecutiva, para uma fase final do Mundial, tendo como melhor resultado o segundo lugar conseguido em 2018, depois de perder a final com a França.



O conjunto croata, liderada por Luka Modric, conseguiu também dois terceiros lugares, em 1998 e em 2022, na última edição disputada no Qatar.



A formação treinada por Zlatko Dalic é a 27.ª seleção a qualificar-se para a 23.ª edição do Campeonato do Mundo, a disputar entre 11 de junho e 19 de julho de 2026, num lote a que se juntam os anfitriões Estados Unidos, México e Canadá.