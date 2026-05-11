Mundial2026. Defesa do Benfica Amar Dedic entre os 26 convocados da Bósnia-Herzegovina
O defesa-direito do Benfica Amar Dedic integra a lista final de 26 futebolistas da Bósnia-Herzegovina para o Mundial2026, liderada pelo histórico avançado Edin Dzeko, anunciou hoje o selecionador Sergej Barbarez.
O país dos Balcãs tornou-se assim o primeiro dos 48 participantes no torneio, que decorrerá no Canadá, México e Estados Unidos, a anunciar os convocados.
A competição vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho e a Bósnia-Herzegovina vai disputar o Grupo B juntamente com Canadá, Qatar e Suíça.
Lista dos 26 convocados:
- Guarda-redes: Nikola Vasilj (St. Pauli, Ale), Martin Zlomislic (Rijeka, Cro) e Osman Hadzikic (Slaven, Cro).
- Defesas: Sead Kolasinac (Atalanta, Ita), Amar Dedic (Benfica, Por), Nihad Mujakic (Gaziantep, Tur), Nikola Katic (Schalke 04, Ale), Tarik Muharemovic (Sassoulo, Ita), Stjepan Radeljic (Rijeka, Cro), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria, Ita) e Nidal Celik (Lens, Fra).
- Médios: Amir Hadziahmetovic (Hull City, Ing), Ivan Sunjic (Pafos, Chp), Ivan Basic (Astana, Caz), Dzenis Burnic (Karlsruher, Ale), Ermin Mahmic (Slovan Liberec, Che), Benjamin Tahirovic (Brondby, Sue), Amar Memic (Viktoria Plzen, Che), Armin Gigovic (Young Boys, Sui), Kerim Alajbegovic (Salzburgo, Aut) e Esmir Bajraktarevic (PSV, Hol).
- Avançados: Ermedin Demirovic (Estugarda, Ale), Jovo Lukic (Universitatea Cluj, Rom), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok, Pol), Haris Tabakovic (Borussia Mönchengladbach, Ale) e Edin Dzeko (Schalke 04, Ale).
