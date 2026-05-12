Futebol Internacional
Mundial 2026
Mundial2026. Defesa Lagerbielke, do Sporting de Braga, na lista final da Suécia
O defesa do Sporting de Braga Gustaf Lagerbielke faz parte da lista final de 26 convocados da Suécia para o Mundial2026 de futebol, que inclui também o ex-Sporting Viktor Gyökeres, anunciou hoje o selecionador Graham Potter.
Já o defesa-esquerdo do Benfica Samuel Dahl ficou de fora das escolhas do técnico inglês para o torneio, que decorrerá no Canadá, México e Estados Unidos, de 11 de junho a 19 de julho.
“Estamos muito ansiosos para jogar o Mundial. O grupo é forte e bem equilibrado, com uma mistura de jogadores que podem lidar com os desafios que virão”, disse Graham Potter, citado no sítio oficial da Internet da Federação Sueca de Futebol.
O antigo avançado do Sporting Viktor Gyökeres vai juntar-se mais tarde à seleção nórdica, uma vez que o Arsenal disputará a final da Liga dos Campeões em 30 de maio, com o Paris Saint-Germain.
A Suécia ocupa Grupo F do Mundial e terá Países Baixos, Japão e Tunísia como adversários.
Lista dos 26 convocados:
- Guarda-redes: Viktor Johansson (Stoke City, Ing), Kristoffer Nordfeldt (AIK, Sue) e Jacob Widell Zetterström (Derby County, Ing).
- Defesas: Hjalmar Ekdal (Burnley, Ing), Gabriel Gudmundsson (Leeds, Ing), Isak Hien (Atalanta, Ita), Emil Holm (Juventus, Ita), Gustaf Lagerbielke (Sporting de Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa, Ing), Eric Smith (St. Pauli, Ale), Carl Starfelt (Celta Vigo, Esp), Elliot Stroud (Mjällby, Sue) e Daniel Svensson (Borussia Dortmund, Ale).
- Médios: Yasin Ayari(Brighton, Ing), Lucas Bergvall (Tottenham, Ing), Jesper Karlström (Udinese, Ita) e Mattias Svanberg (Wolfsburg, Ale).
- Avançados: Taha Ali (Malmö, Sue), Alexandre Bernhardsson (Holstein Kiel, Ale), Anthony Elanga (Newcastle, Ing), Viktor Gyökeres (Arsenal, Ing), Alexandre Isak (Liverpool, Ing), Gustaf Nilsson (Club Brugge, Bel), Benjamim Nygren (Celtic, Esc), Ken Sema (Pafos, Chp) e Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise, Bel).
“Estamos muito ansiosos para jogar o Mundial. O grupo é forte e bem equilibrado, com uma mistura de jogadores que podem lidar com os desafios que virão”, disse Graham Potter, citado no sítio oficial da Internet da Federação Sueca de Futebol.
O antigo avançado do Sporting Viktor Gyökeres vai juntar-se mais tarde à seleção nórdica, uma vez que o Arsenal disputará a final da Liga dos Campeões em 30 de maio, com o Paris Saint-Germain.
A Suécia ocupa Grupo F do Mundial e terá Países Baixos, Japão e Tunísia como adversários.
Lista dos 26 convocados:
- Guarda-redes: Viktor Johansson (Stoke City, Ing), Kristoffer Nordfeldt (AIK, Sue) e Jacob Widell Zetterström (Derby County, Ing).
- Defesas: Hjalmar Ekdal (Burnley, Ing), Gabriel Gudmundsson (Leeds, Ing), Isak Hien (Atalanta, Ita), Emil Holm (Juventus, Ita), Gustaf Lagerbielke (Sporting de Braga), Victor Lindelöf (Aston Villa, Ing), Eric Smith (St. Pauli, Ale), Carl Starfelt (Celta Vigo, Esp), Elliot Stroud (Mjällby, Sue) e Daniel Svensson (Borussia Dortmund, Ale).
- Médios: Yasin Ayari(Brighton, Ing), Lucas Bergvall (Tottenham, Ing), Jesper Karlström (Udinese, Ita) e Mattias Svanberg (Wolfsburg, Ale).
- Avançados: Taha Ali (Malmö, Sue), Alexandre Bernhardsson (Holstein Kiel, Ale), Anthony Elanga (Newcastle, Ing), Viktor Gyökeres (Arsenal, Ing), Alexandre Isak (Liverpool, Ing), Gustaf Nilsson (Club Brugge, Bel), Benjamim Nygren (Celtic, Esc), Ken Sema (Pafos, Chp) e Besfort Zeneli (Union Saint-Gilloise, Bel).