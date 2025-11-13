Mundial2026. Emirados e Iraque empatam na primeira mão do play-off de apuramento

Em Abu Dabhi, Ali AL Hamadi abriu o ativo para os iraquianos, quando decorria o minuto 10, uma vantagem anulada oito minutos depois, por intermédio de Luan Pereira, com a igualdade a permanecer após o tempo de intervalo.



O encontro da segunda mão está agendado para terça-feira, em Basra, a partir das 16:00 (horas em Lisboa), sendo que o vencedor será o único representando asiático no play-off decisivo.



Iraque e Emirados Árabes Unidos procuram apurar-se pela segunda vez para a fase final de um Mundial, depois das estreias em 1986, no México, e em 1990, em Itália, respetivamente.



A fase final do Mundial2026 vai disputar-se nos Estados Unidos, no Canadá e no México, entre 11 de junho e 19 de julho, e pela primeira vez vai ter 48 seleções.