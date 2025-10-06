Mundial2026. Fabio Cannavaro é o novo selecionador de futebol do Uzbequistão
O antigo campeão do mundo Fabio Cannavaro é o novo selecionador de futebol do Uzbequistão, país já apurado para o Mundial2026, informou hoje a federação uzbeque na sua página oficial na rede X.
“A Federação de futebol do Uzbequistão assinou contrato com Fábio Cannavaro – um conceituado especialista, com três presenças no Mundial de futebol e campeão mundial em 2006”, refere a Federação, em alusão ao currículo enquanto jogador.
Cannavaro, de 52 anos, foi treinador do Guangzhou, do Tianjin Quanjian, do Benevento, da Udinese e do Dínamo Zagreb, mas também selecionador da China, com apenas dois jogos, em 2019.
A Federação uzbeque diz ainda que o antigo central já orientará a equipa nos jogos de preparação para o Mundial2026, quando o Uzbequistão defronta já esta semana o Kuwait, na quinta-feira, e na próxima, na segunda-feira, o Uruguai.
O Uzbequistão estará pela primeira vez num Mundial de futebol, com a edição de 2026 a decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México, com um número recorde de 48 seleções.
