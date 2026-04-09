Mundial2026. Fernando Gomes acredita numa excelente prova de Portugal

“Dentro do trabalho que tem sido desenvolvido em termos do reforço e qualidade dos nossos atletas, creio que temos condições para fazer um excelente Mundial”, assumiu o dirigente, em declarações aos jornalistas na sede do COP, em Lisboa.



Fernando Gomes foi presidente da FPF entre 2011 e 2025, tendo conquistado o Euro2016 e a primeira Liga das Nações, em 2019, antes de concluir o terceiro e derradeiro mandato e rumar ao COP, sendo rendido no cargo por Pedro Proença.



“Não diria ganhar, porque a linha entre ganhar ou não ganhar é muito fina, mas, pela qualidade e valia da nossa equipa e dos nossos atletas, creio que nós temos condições para ser um dos favoritos, mas não o favorito principal, pois esses são os que já ganharam o Mundial”, afirmou também, na sequência da assinatura do protocolo de parceria entre o COP e uma cadeia de supermercados portuguesa.



A equipa das ‘quinas’ está integrada no Grupo K do Mundial2026, juntamente com República Democrática do Congo, Uzbequistão e Colômbia, adversários que vai enfrentar nos dias 17, 23 e 27 de junho, respetivamente, numa competição cuja organização é dividida entre os Estados Unidos, o México e o Canadá.



