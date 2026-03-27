Mundial2026: FIFA declara novas regras para combater perda de tempo

A FIFA e o International Board (IFAB) confirmaram um pacote de alterações regulamentares que prometem transformar o ritmo do Mundial de 2026.







A maior novidade é a introdução de limites de tempo rigorosos para o reinício do jogo. Se os jogadores não respeitarem os prazos, a punição será imediata e resultará na inversão da posse de bola.

VAR com Poderes Alargados

Os jogadores terão apenas 5 segundos para repor a bola em jogo após a autorização do árbitro. Caso excedam o tempo, o lançamento passa para o adversário ou, no caso do pontapé de baliza, será assinalado um canto contra a equipa infratora.O atleta substituído tem no máximo 10 segundos para abandonar o relvado. Se demorar mais, o colega que iria entrar será impedido de pisar o campo durante um minuto, deixando a sua equipa temporariamente com 10 jogadores.O Videoárbitro (VAR) deixará de estar limitado apenas a golos, penáltis e cartões vermelhos diretos. No Mundial 2026, a tecnologia poderá intervir em:Segundos Cartões Amarelos: Revisão de erros claros na atribuição do segundo amarelo que resulte em expulsão.Cantos e pontapé de baliza: O VAR poderá corrigir marcações erradas de cantos, desde que a análise seja feita de forma imediata para não quebrar a fluidez da partida.Para reduzir a pressão sobre os juízes, a FIFA adotará a regra de que apenas o capitão pode aproximar-se do árbitro para pedir explicações. Qualquer outro jogador que tente rodear ou confrontar o árbitro será automaticamente advertido com cartão amarelo.Quanto às lesões, qualquer jogador que receba assistência médica no relvado será obrigado a permanecer fora de campo por, pelo menos, 60 segundos após o reatamento do jogo. A medida visa desencorajar simulações de lesão para gastar tempo em momentos críticos. A regra fica sem efeito somente se a lesão tratada tenha sido causada por uma falta sancionada com um cartão vermelho.