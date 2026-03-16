Mundial2026: FPF quer "pintar Portugal" com `fan zones` espalhadas pelo país

“O que queremos fazer, dando a possibilidade a todos os cidadãos, nos seus municípios, ou no município mais próximo, é que seja possível ter assistir aos jogos da nossa seleção e fazê-lo vibrando, efetivamente, de uma forma organizada onde nós tivermos, efetivamente, cada uma das ‘fan zones’. Unir Portugal é, pois, um objetivo”, explicou Vasco Pinho, diretor executivo da FPF, numa cerimónia realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.



O projeto ‘Pintar Portugal’ foi apresentado na casa das seleções nacionais, em conjunto com as Associações Distritais e Regionais e as autarquias nacionais, perspetivando a implementação de ‘fan zones’ no maior número possível de localidades portuguesas.



O evento contou com uma centena entre os 306 municípios portugueses, correspondendo a cerca de um terço das autarquias nacionais, o que mereceu palavras de satisfação de Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol.



“Esta é a nossa seleção, de todos vocês, de todos nós. Este tem sido um trabalho desenvolvido pela Federação Portuguesa de Futebol, as Associações Distritais regionais, ao lado dos clubes e com os municípios. E por isso agradecemos”, reconheceu o responsável máximo pela FPF, otimista quanto à quantidade de autarquias e localidades aderentes.



A ideia foi igualmente aplaudida por Manuel Candeias, presidente da Associação de Futebol de Castelo Branco e representante da Mesa do Plenário das Associações Distritais.



“Este é um projeto nacional que, como já disse, será extremamente motivador, interessante e feliz para milhões de portugueses. A população dos vossos concelhos aproveitará esta oportunidade, é da minha profunda convicção que teremos instaladas ‘fan zones’ em todas as regiões, mesmo nos locais de população mais reduzida”, antecipou, enaltecendo o esforço conjunto que será realizado nas próximas semanas.



Seguiu-se uma mesa redonda, na qual os antigos internacionais João Vieira Pinto, Daniel Carriço e Domingos Paciência, atualmente diretores da FPF, responderam a dúvidas colocadas pela audiência e João Medeiros Cardoso, diretor da FPF Comercial, que esclareceu que a iniciativa permitirá a todos os municípios interessados requerer uma zona de apoio customizada, com três tipologias/modelos diferentes, dependendo do espaço a disponibilizar para o efeito.



“Queremos chegar a todos os portugueses, independentemente do sítio onde estejam, e isto só faz sentido em parceria com as associações portuguesas regionais e o poder local. Desta vontade, criamos aqui esta proximidade com os nossos adeptos e para isso, como o Vasco dizia, desenhámos três tipologias, fizemos um caderno de encargos e consultámos vários fornecedores”, detalhou o responsável.



João Medeiros Cardoso assumiu ainda que as pretensões da FPF não se esgotam nos cidadãos residentes em Portugal, tendo ainda recordado a comunidade emigrante existente nos países organizadores do Mundial, em especial EUA e Canadá, que também será envolvida no processo.



“Também teremos iniciativas dedicadas a esse público e um plano para fazer ativações ‘tailor-made específicas para a comunidade que está lá. Portanto, o mote é o ‘vai dar Portugal, este sentimento de crença é generalizado para todos estes públicos, mas a forma como vamos ativar a nossa marca será diferente, porque nem todas as receitas funcionam exatamente da mesma forma”, avançou o dirigente da FPF



Portugal irá disputar a 23.ª edição do Campeonato do Mundo, que se realiza de 11 de junho a 19 de julho e contará pela primeira vez com 48 seleções, numa inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá.



