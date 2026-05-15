Futebol Internacional
Mundial 2026
Mundial2026: Haiti divulga os 26 convocados com dupla do Vizela
A seleção de futebol do Haiti divulgou hoje a lista de 26 convocados para o Mundial2026, que inclui Leverton Pierre e Yassin Fortuné, ambos do Vizela, equipa que atua na Segunda Liga portuguesa.
Fora das escolhas do técnico francês Sebastien Migné ficou o médio do Sporting de Braga Jean-Baptiste Gorby, que optou vir a tornar-se internacional A francês.
O conjunto caribenho vai participar pela primeira vez numa fase final de um Campeonato do Mundo desde 1974.
Os ‘Granadeiros’ integram o Grupo C, tendo como adversários Brasil, Escócia e Marrocos.
“Um povo. Uma bandeira. Um sonho que se torna realidade. Após uma classificação histórica, os ‘Granadeiros’ estão prontos para levar o orgulho do Haiti ao maior palco do futebol mundial. Cada jogador nesta lista carrega a esperança, a coragem e a paixão de todo um povo. Haiti pronto”, lê-se numa nota da Federação Haitiana de Futebol publicada na rede social X.
O Mundial2026 será disputado no Canadá, Estados Unidos e México, de 11 de junho a 19 de julho.
Lista dos 26 convocados:
- Guarda-redes: Johny Placide (Bastia, Fra), Alexandre Pierre (Sochaux, Fra) e Josué Duverger (Cosmos Koblenz, Ale).
- Defesas: Carlens Arcus (Angers, Fra), Wilguens Paugain (Zulte Waregem, Bel), Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks, EUA), Martin Expérience (Nancy, Fra), Jean-Kévin Duverne (Gent, Bel), Ricardo Adé (Liga de Quito, Equ), Hannes Delcroix (Lugano, Sui) e Keeto Thermoncy (Young Boys, Sui).
- Médios: Carl Sainté (El Paso Locomotive, EUA), Leverton Pierre (Vizela, Por), Danley Jean Jacques (Philadelphia Union, EUA), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton, Ing), Woodensky Pierre (Violette AC, Hai), Simon Dominique (Tatran Presov, Svq), Louicius Deedson (FC Dallas, EUA), Josué Casimir (Auxerre, Fra), Derrick Etienne Jr. (Toronto FC, Can) e Ruben Providence (Almere City, Hol).
- Avançados: Duckens Nazon (Esteghlal, Ira), Frantzdy Pierrot (Rizespor, Tur), Wilson Isidor (Sunderland, Ing), Yassin Fortuné (Vizela, Por) e Lenny Joseph (Ferencváros, Hun).
O conjunto caribenho vai participar pela primeira vez numa fase final de um Campeonato do Mundo desde 1974.
Os ‘Granadeiros’ integram o Grupo C, tendo como adversários Brasil, Escócia e Marrocos.
“Um povo. Uma bandeira. Um sonho que se torna realidade. Após uma classificação histórica, os ‘Granadeiros’ estão prontos para levar o orgulho do Haiti ao maior palco do futebol mundial. Cada jogador nesta lista carrega a esperança, a coragem e a paixão de todo um povo. Haiti pronto”, lê-se numa nota da Federação Haitiana de Futebol publicada na rede social X.
O Mundial2026 será disputado no Canadá, Estados Unidos e México, de 11 de junho a 19 de julho.
Lista dos 26 convocados:
- Guarda-redes: Johny Placide (Bastia, Fra), Alexandre Pierre (Sochaux, Fra) e Josué Duverger (Cosmos Koblenz, Ale).
- Defesas: Carlens Arcus (Angers, Fra), Wilguens Paugain (Zulte Waregem, Bel), Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks, EUA), Martin Expérience (Nancy, Fra), Jean-Kévin Duverne (Gent, Bel), Ricardo Adé (Liga de Quito, Equ), Hannes Delcroix (Lugano, Sui) e Keeto Thermoncy (Young Boys, Sui).
- Médios: Carl Sainté (El Paso Locomotive, EUA), Leverton Pierre (Vizela, Por), Danley Jean Jacques (Philadelphia Union, EUA), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton, Ing), Woodensky Pierre (Violette AC, Hai), Simon Dominique (Tatran Presov, Svq), Louicius Deedson (FC Dallas, EUA), Josué Casimir (Auxerre, Fra), Derrick Etienne Jr. (Toronto FC, Can) e Ruben Providence (Almere City, Hol).
- Avançados: Duckens Nazon (Esteghlal, Ira), Frantzdy Pierrot (Rizespor, Tur), Wilson Isidor (Sunderland, Ing), Yassin Fortuné (Vizela, Por) e Lenny Joseph (Ferencváros, Hun).