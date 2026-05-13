Mundial2026. Infantino assume que a FIFA está "pronta" para o início da prova

"Os preparativos estão a correr muito bem, o entusiasmo está a crescer. Esperamos este apito inicial, que chega brevemente, há vários anos, e é tempo de começar. Estamos prontos para abrir as nossas portas e receber o mundo (...) Mais de seis milhões de fãs nos estádios, dezenas de milhões nas 16 cidades anfitriãs, em três magníficos países, e 6 mil milhões de pessoas em casa assistirão aos jogos. Estejam preparados, nós estamos", declarou o dirigente máximo da FIFA, num vídeo publicado pelo organismo.



Pela primeira vez na história, o Campeonato do Mundo vai começar com três cerimónias de abertura antes dos primeiros jogos das três nações anfitriãs.



"O que queremos é unir o mundo, o nosso mundo precisa disso", afirmou.



Os meses que antecedem o Mundial2026 têm sido marcados por alguma controvérsia em torno de decisões diplomáticas, desde o conflito lançado pelos Estados Unidos e Israel no Médio Oriente, que chegou a colocar em causa a presença do Irão na competição, à política anti-imigração de Donald Trump, passando pelos preços avultados dos bilhetes para os jogos e pelas temperaturas extremas esperadas.



O encontro inaugural do Mundial2026 vai colocar frente a frente o México, um dos anfitriões, à África do Sul, em 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México.



A seleção portuguesa está integrada no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, República Democrática do Congo e Colômbia, e fará a estreia na prova no dia 17 de junho frente aos africanos, em Houston, pelas 18:00 (hora em Lisboa).