Mundial2026: Inglaterra, Polónia e Bósnia seguem vitoriosas no apuramento europeu

Na ‘poule’ K, Reece James, ao minuto 38, e Eberechi Eze (76), ambos em estreia a marcar, e o capitão Harry Kane (68), recordista de golos pelo seu país, deram o triunfo caseiro aos ingleses sobre a Letónia (3-0), no segundo duelo sob alçada do alemão Thomas Tuchel.



A Inglaterra, campeã do mundo em 1966 e finalista derrotada nos últimos dois Europeus, soma seis pontos, três acima dos letões e da Albânia, que beneficiou de um ‘bis’ de Rey Manaj (nove e 19 minutos) e de outro golo de Myrto Uzuni (90+2) para ganhar em casa à lanterna-vermelha Andorra (2-0), com Enea Mihaj, do Famalicão, no banco de suplentes.



A Sérvia entrará em ação apenas na próxima jornada, após ter assegurado no domingo a manutenção na Liga A da Liga das Nações, ao bater a Áustria num play-off a duas mãos.



Capitalizando um ‘bis’ de Karol Swiderski (27 e 51 minutos), a Polónia venceu na receção à lanterna-vermelha Malta (2-0), reduzida a 10 unidades nos derradeiros instantes, face à expulsão de Ilyas Chouaref (90), e destacou-se no primeiro lugar do Grupo G, com seis pontos, contra quatro da Finlândia, segunda classificada, que empatou na Lituânia (2-2).



Kaan Kairinen (quatro minutos), Joel Pohjanpalo (17), de grande penalidade, adiantaram os nórdicos, mas Armandas Kucys (39) e Gvidas Gineitis (69) igualaram para os bálticos, comandados por Edgaras Jankauskas, ex-avançado de Benfica, FC Porto e Belenenses.



A Lituânia somou o primeiro ponto e descolou de Malta, ainda a ‘zeros’, numa ‘poule’ que integra também os Países Baixos, afastados na véspera no desempate por penáltis pela campeã europeia Espanha, detentora do troféu, nos quartos de final da Liga das Nações.



No Grupo H, a Bósnia-Herzegovina manteve o pleno de triunfos na receção ao Chipre (2-1), num duelo em que os tentos de Ermedin Demirović (22 minutos) e Haris Hajradinović (56) intercalaram a reação forasteira de Ioannis Pittas (45+2), que acabaria expulso (90).



Os bósnios têm seis pontos, três acima do Chipre e da Roménia, que rubricou a goleada da noite em San Marino (5-1), alicerçada nos golos de Michele Cevoli (seis minutos), na própria baliza, Mihai Popescu (44), Razvan Marin (55) e Ianis Hagi (75), ambos de grande penalidade, e Denis Alibec (90+5) - Samuele Zannoni marcou a favor dos anfitriões (67).



San Marino prossegue sem pontos e no último lugar da ‘poule’, que junta ainda a Áustria.



A segunda de 10 jornadas da qualificação europeia termina na terça-feira, com mais seis encontros, sendo que os vencedores dos 12 grupos e dos quatro caminhos dos play-offs vão aceder à fase final da 23.ª edição do Mundial, que decorrerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, sob a inédita organização tripartida de Estados Unidos, México e Canadá.



Inserido na ‘poule’ F, a par de Hungria, República da Irlanda e Arménia, Portugal apenas entra em ação no outono, já depois da participação na ‘final four’ da Liga das Nações, tentando a nona presença, e sétima seguida, no principal torneio planetário de seleções.