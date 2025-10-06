Mundial2026. Irão teme que Estados Unidos recuse vistos à seleção de futebol

“Esperamos que o governo dos Estados Unidos se abstenha de politizar o âmbito desportivo. Sendo um dos anfitriões do Campeonato do Mundo, o governo norte-americano tem responsabilidades claras e específicas para com as delegações desportivas de todos os países”, avisou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Ismail Baghaei.



A sustentar os receios iranianos, já qualificados, o facto da sua seleção de polo não ter recebido vistos para participarem no Mundial que se realiza este ano na Virgínia.



“Queremos expressar desde já a nossa preocupação — a preocupação com o uso indevido da condição de anfitrião para fins políticos contra os atletas iranianos”, reforçou o diplomata.



De igual modo, Baghaei recordou proibições impostas pela administração do republicano Donald Trump aos diplomatas iranianos que viajaram no mês passado a Nova Iorque para participar na Assembleia Geral das Nações Unidas, entre as quais o facto de serem obrigados a autorização prévia do Departamento de Estado para fazer um conjunto de compras.



De forma preventiva, as autoridades iranianas já estão a acompanhar a situação dos vistos junto da FIFA e outras organizações desportivas internacionais, esperando que a emissão dos mesmos “ocorra atempadamente”.



Em junho, os Estados Unidos bombardearam três instalações nucleares iranianas, no contexto de apoio a Israel na guerra iniciada com o país persa.



O Irão e os Estados Unidos mantêm uma relação tensa desde 1979, ano do triunfo da Revolução Islâmica que resultou num claro afastamento dos dois regimes.



O Campeonato do Mundo de futebol principia em 11 de junho de 2026 e decorre até 19 de julho, nos Estados Unidos, Canadá e México.