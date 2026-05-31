Mundial2026: Jogadores que tapem a boca em situações de confronto serão expulsos





(Com Lusa)

Numa videoconferência com jornalistas para esclarecer as alterações às leis para o próximo campeonato do mundo, o presidente do Comité de Arbitragem da FIFA, Pierluigi Collina, vincou que os jogadores que cubram a boca com a mão, o braço ou a camisola ao proferirem palavras dirigidas a outro agente desportivo em situação de conflito são sempre punidos com vermelho.“É algo que vai ser sempre punido com vermelho, porque é algo que um jogador faz propositadamente, não instintivamente. Esperamos que os jogadores não façam isso”, explicou, a propósito de uma das regras que será aplicada no torneio organizado por Estados Unidos, México e Canadá e que irá vigorar, de forma geral, a partir de 01 de julho.A lei surge após o argentino Gianluca Prestianni, ao serviço do Benfica, tapar a boca ao dirigir palavras a Vinicius Júnior, em 17 de fevereiro de 2026, após o golo que deu a vitória ao Real Madrid em Lisboa, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, com o brasileiro a acusar o adversário de insultos racistas.Suspenso preventivamente por um jogo pela UEFA, que abriu um processo disciplinar por racismo, Prestianni negou ofensas dessa índole, mas admitiu insultos homofóbicos, o que, devido à falta de provas, pelo facto de tapar a boca, valeu-lhe uma suspensão de seis jogos pela UEFA, três deles com pena suspensa, e de dois pela FIFA, a cumprir na seleção argentina, que não vai integrar no Mundial2026.As alterações também contemplam a possibilidade de expulsar jogadores que estejam a protestar com o árbitro no momento em que deixam o relvado, adiantou o ex-juiz italiano, que dirigiu a final do Mundial2002, entre Brasil e Alemanha, a valer o pentacampeonato aos ‘canarinhos’.O aumento do tempo útil de jogo é uma prioridade no Mundial2026, com um pontapé de baliza que demore mais de cinco segundos desde que o árbitro levanta a mão a transformar-se em canto para a outra equipa e um lançamento lateral que demore mais de cinco segundos a transformar-se num arremesso adversário, embora haja flexibilidade em lançamentos longos para a área, especificou Collina.Nas substituições, o jogador que sai tem 10 segundos para deixar o campo desde que o marcador eletrónico é levantado, sempre pela via mais próxima exceto se o árbitro lhe indicar uma alternativa, caso contrário o futebolista que o rende tem de permanecer fora do ‘retângulo’ por um minuto e entrar na primeira paragem após esse intervalo.O antigo árbitro internacional FIFA esclareceu que, nos casos em que se processam várias alterações em simultâneo, os jogadores dispõem de 10 segundos para sair a partir do momento em que aparece a última substituição no ‘placard’.Os jogadores que deixam o relvado após assistência médica também reentram na primeira paragem após cumprirem um minuto de fora, sendo exceções a assistência ao guarda-redes, a colisão de um guarda-redes com outro jogador, a colisão de dois colegas de equipa, lesões na cabeça ou o atleta que vai marcar penálti após sofrer falta.O videoárbitro (VAR) passa a intervir para remover um segundo cartão amarelo mal exibido, para corrigir a identidade de um jogador a quem foi erradamente atribuído um cartão amarelo ou vermelho e para anular cantos incorretamente atribuídos, se for possível “tomar a decisão imediatamente, sem atrasos no reatamento do jogo”.“Um pontapé de baliza não pode passar a canto. O objetivo é evitar que aconteça um golo a partir de um pontapé de canto errado. Tem de ser claro que o canto é errado. Como os cantos não são marcados imediatamente, é possível alterar a decisão nessa espera. Os jogadores aceitam a decisão quando é correta”, disse o responsável da FIFA.Convencido de que a arbitragem foi muito boa no Mundial2018 e no Mundial2022, que já supervisionou, Pierluigi Collina referiu que o objetivo em 2026 é “elevar o nível”.