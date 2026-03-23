Mundial2026: ‘Leão’ Maxi Araújo nos convocados do Uruguai para particulares

Ao contrário do jogador dos ‘leões’, o médio Rodrigo Salazar, do Sporting de Braga, não faz parte, desta feita, das escolhas de Marcelo Bielsa, depois de ter estado na última convocatória.



A grande novidade na convocatória é o regresso do experiente guarda-redes Fernando Muslera, vencedor da Copa América de 2011, mas que não joga pela seleção ‘celeste’ desde junho de 2022.



O Uruguai vai defrontar a Inglaterra em 27 de março, em Londres, e, quatro dias depois, joga com a Argélia, em Turim, em Itália.



No Mundial2026, que se vai disputar nos Estados Unidos, no México e no Canadá, o Uruguai está integrado no Grupo H, com Cabo Verde, Arábia Saudita e Espanha.



