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Mundial2026: ‘Leão’ Maxi Araújo nos convocados do Uruguai para particulares
O lateral Maxi Araújo, do Sporting, integrou hoje a lista de convocados da seleção do Uruguai para os particulares com a Inglaterra e a Argélia, de preparação para o Mundial2026 de futebol.
Ao contrário do jogador dos ‘leões’, o médio Rodrigo Salazar, do Sporting de Braga, não faz parte, desta feita, das escolhas de Marcelo Bielsa, depois de ter estado na última convocatória.
A grande novidade na convocatória é o regresso do experiente guarda-redes Fernando Muslera, vencedor da Copa América de 2011, mas que não joga pela seleção ‘celeste’ desde junho de 2022.
O Uruguai vai defrontar a Inglaterra em 27 de março, em Londres, e, quatro dias depois, joga com a Argélia, em Turim, em Itália.
No Mundial2026, que se vai disputar nos Estados Unidos, no México e no Canadá, o Uruguai está integrado no Grupo H, com Cabo Verde, Arábia Saudita e Espanha.
A grande novidade na convocatória é o regresso do experiente guarda-redes Fernando Muslera, vencedor da Copa América de 2011, mas que não joga pela seleção ‘celeste’ desde junho de 2022.
O Uruguai vai defrontar a Inglaterra em 27 de março, em Londres, e, quatro dias depois, joga com a Argélia, em Turim, em Itália.
No Mundial2026, que se vai disputar nos Estados Unidos, no México e no Canadá, o Uruguai está integrado no Grupo H, com Cabo Verde, Arábia Saudita e Espanha.