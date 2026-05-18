Mundial2026: Mbemba encabeça convocatória da RD Congo, adversária de Portugal

Mbemba, que passou pelos ‘dragões’ entre 2018 e 2022 e joga atualmente no Lille, faz parte das escolhas do selecionador Sébastien Desabre, com o técnico francês a incluir também o avançado Simon Banza, que passou por Famalicão e Sporting de Braga e está agora no Al Jazira, nos Emirados Árabes Unidos.



Aos 31 anos, Chancel Mbemba é o capitão da República Democrática do Congo e detentor do recorde de internacionalizações do país, com 107.



O médio Charles Pickel, que também passou por Portugal, pelo Famalicão, assim como o defesa Joris Kayembe, que defendeu as cores de FC Porto, Arouca e Rio Ave.



Aaron Wan-Bissaka, do West Ham, Yoane Wissa, do Newcastle, e Cedric Bakambu, do Betis, são nomes que também se destacam na lista da República Democrática do Congo, em que todos os 26 jogadores atuam fora do seu país, com a Liga francesa e a Liga inglesa a terem maior representação.



A seleção africana vai defrontar Portugal no Grupo K e logo na jornada de estreia, em 17 de junho, em Houston, num embate com início marcado para as 12:00 locais (18:00 horas de Lisboa). Colômbia e Uzbequistão completam o agrupamento.



A República Democrática do Congo foi uma das últimas seleções a garantir o apuramento depois de ter vencido a Jamaica, por 1-0, no ‘play-off’ intercontinental.



O Mundial2006 vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México.



Lista dos 26 convocados:



- Guarda-redes: Timothy Fayulu (Noah, Arm), Lionel Mpasi (Le Havre, Fra) e Mattieu Epolo (Standard Liége, Bel).



- Defesas: Aaron Wan-Bissaka (West Ham, Ing), Gedeon Kalulu (Aris Limassol, Chp), Chancel Mbemba (Lille, Fra), Steve Kapuadi (Widzew Lodz, Pol), Axel Tuanzebe (Burnley, Ing), Dylan Batubinsika (Saint-Étienne, Fra) Rocky Bushiri (Hibernian, Esc), Arthur Masuaku (Lens, Fra) e Joris Kayembe (Genk, Bel).



- Médios: Samuel Moutossamy (Atromitos, Gre), Ngal’Ayel Mukau (Lille, Fra), Gael Kakuta (Larissa, Gre), Charles Pickel (Espanyol, Esp), Noah Sadiki (Sunderland, Ing) e Edo Kayembe (Watford, Ing).



- Avançados: Théo Bongonda (Spartak Moscovo, Rus), Nathanael Mbuku (Montpellier, Fra), Cedric Bakambu (Bétis, Esp), Simon Banza (Al Jazira, EAU), Fiston Mayele (Pyramids, Egi), Brian Cipenga (Castellón, Esp), Yoane Wissa (Newcastle, Ing) e Meschak Elia (Alanyaspor, Tur).



