Mundial2026: Memphis Depay entre os 26 convocados dos Países Baixos

O técnico considerou o futebolista do Corinthians apto para disputar o torneio, que decorre nos Estados Unidos, México e Canadá, apesar da falta de ritmo de jogo, após várias semanas sem competições oficiais.



Depay, de 32 anos, o melhor marcador da história da seleção neerlandesa (55 golos em 108 jogos), esteve afastado dos relvados durante dois meses devido a uma lesão na coxa.



Regressou à Liga brasileira no último fim de semana, jogando 34 minutos. O seu desempenho pelo clube esta temporada tem sido modesto: apenas um golo em 13 jogos desde janeiro.



No entanto, Koeman considerou que “não pode ficar sem um jogador do seu calibre se estiver fisicamente apto”.



A maioria dos notáveis ausentes já eram conhecidos, como Xavi Simons (Tottenham, Ing) e Matthijs De Ligt (Manchester United, Ing), ambos descartados, assim como Stefan De Vrij (Inter Milão, Ita), que se lesionou no último fim de semana no campeonato italiano.



Os principais jogadores estão todos disponíveis: o guarda-redes Bart Verbruggen, os defesas Virgil van Dik e Denzel Dumfries, os médios Frenkie de Jong e Tijani Reijnders e o avançado Cody Gakpo.



Os Países Baixos estão no Grupo F, no qual vão defrontar Japão, Suécia e Tunísia.



Lista dos 26 convocados:



- Guarda-redes: Bart Verbruggen (Brighton, Ing), Mark Flekken (Leverkusen, Ale) e Robin Roefs (Sunderland, Ing).



- Defesas: Virgil van Dijk (Liverpool, Ing), Jan Paul van Hecke (Brighton, Ing), Nathan Aké (Manchester City, Ing), Micky van de Ven (Tottenham, Ing), Denzel Dumfries (Inter Milão, Ita), Jorrel Hato (Chelsea, Ing) e Jurriën Timber (Arsenal, Ing).



- Médios: Frenkie de Jong (FC Barcelona, Esp), Tijjani Reijnders (Manchester City, Ing), Justin Kluivert (Bournemouth, Ing), Quinten Timber (Marselha, Fra), Teun Koopmeiners (Juventus, Ita), Ryan Gravenberch (Liverpool, Ing), Marten de Roon (Atalanta, Ita), Guus Til (PSV, Hol) e Mats Wieffer (Brighton, Ing).



- Avançados: Cody Gakpo (Liverpool, Ing), Donyell Malen (Roma, Ita), Brian Brobbey (Sunderland, Ing), Noa Lang (Galatasaray, Tur), Memphis Depay (Corinthians, Bra), Wout Weghorst (Ajax, Hol) e Crysencio Summerville (West Ham, Ing).