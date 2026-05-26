Mundial2026. Messi com fadiga muscular, mas sem lesão

“Depois de ser submetido a mais exames esta segunda-feira, o diagnóstico inicial aponta para uma sobrecarga associada a fadiga muscular na coxa esquerda”, lê-se num comunicado do clube da Liga norte-americana de futebol (MLS), sem revelar qual o tempo de paragem para a recuperação.



Depois de se queixar da coxa esquerda, o capitão da seleção argentina foi substituído aos 73 minutos do encontro entre o Inter Miami e o Philadelphia Union (6-4), o último da MLS antes da paragem para o Mundial2026, que se disputa de 11 de junho a 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.



Messi vai liderar a Argentina em busca do segundo título mundial consecutivo, com a seleção sul-americana a estar integrada no Grupo J, juntamente com Argélia, Áustria e Jordânia.



