Mundial2026. Moçambique goleado

A jogar em casa, a seleção argelina assumiu o controlo do jogo desde início e, aos oito minutos, inaugurou o marcador por intermédio de Mohamed Amoura, tendo ampliado a vantagem, aos 24 minutos, com um golo de Aissa Mandi.Argélia manteve o controlo do encontro da partida e voltou a marcar aos 30 minutos, novamente por intermédio de Amoura, comAos 65 minutos, Argélia voltou a marcar por intermédio de Jaouen Hadjam, ampliando a vantagem para 4-1, e aos 80 minutos do jogo, Mohamed Amoura chegou ao "hat-trick" e estabeleceu o resultado final.O vencedor de cada um dos nove grupos apura-se diretamente para o Mundial de 2026, que vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México entre 11 de junho a 19 de julho, enquanto os quatro melhores segundos classificados vão disputar um "play-off" para determinar a 10.ª seleção apurada.