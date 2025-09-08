Mundial2026: Moçambique vence Botsuana e assume provisoriamente segunda posição

No Estádio Nacional do Zimpeto, o primeiro golo dos ‘mambas’ em jogo referente a oitava jornada do Grupo G veio aos seis minutos da primeira parte, por intermédio de Witi, que alinha no Nacional da Madeira.



Moçambique voltou a marcar na segunda parte do jogo, aos 71 minutos, por intermédio de Faizal Bengal, selando o resultado, num jogo em que Geny Catamo (Sporting), Witi (Nacional da Madeira) e Calila (Santa Clara) foram hoje titulares nos ‘mambas’.



Com este resultado, Moçambique sobe provisoriamente para a segunda posição do Grupo G com 15 pontos, atrás do líder Argélia, com 18 pontos, e que joga hoje contra a Guiné à mesma hora que Uganda, com 12 pontos, que vai medir forças com a Somália.



A seleção moçambicana de futebol voltou hoje a receber jogos no Estádio Nacional do Zimpeto, após a Confederação Africana de Futebol (CAF) autorizar em 04 de agosto que o mesmo acolha jogos apenas de dia e com a lotação máxima para 15 mil espetadores.



O vencedor de cada um dos nove grupos apura-se diretamente para o Mundial de 2026, que vai decorrer nos Estados Unidos, Canadá e México, entre 11 de junho e 19 de julho, enquanto os quatro melhores segundos classificados vão disputar um play-off para determinar uma possível 10.ª seleção apurada.

