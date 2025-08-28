Mundial2026: Nicolás Otamendi e estreante Alan Varela convocados pela Argentina

Quinto mais internacional da história da ‘albiceste’, com 126 partidas e sete golos, o defesa central e capitão ‘encarnado’ é uma das escolhas habituais do selecionador Lionel Scaloni, ao passo que o centrocampista ‘azul e branco’ foi chamado pela primeira vez.



O avançado e capitão Lionel Messi, dos norte-americanos do Inter Miami, encabeça a lista de 29 convocados da Argentina, que já tem vaga assegurada para o Mundial2026 e segue no primeiro lugar da fase de qualificação sul-americana, com 35 pontos, 10 acima dos também apurados Equador e Brasil, recordista de presenças em fases finais (23) e títulos (cinco).



Nas últimas duas jornadas, os campeões do mundo vão receber a Venezuela, em 04 de setembro, em Buenos Aires, visitando o Equador cinco dias depois, em Guayaquil.



A 23.ª edição do Mundial decorre entre 11 de junho e 19 de julho de 2026 e contará pela primeira vez com 48 seleções participantes, numa inédita organização tripartida entre Estados Unidos, México e Canadá, todos automaticamente qualificados como anfitriões.



O título é detido pela bicampeã sul-americana Argentina, que conquistou o Campeonato do Mundo pela terceira vez em 2022, no Qatar, ao derrotar a França, então detentora do cetro, no desempate por penáltis, repetindo os êxitos de 1978, então como anfitriã, e 1986.



