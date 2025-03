Mundial2026. Noruega goleia, Montenegro e País de Gales também entram a vencer

Ryerson (05 minutos), Haaland (23), Aasgaard (38), Sorloth (43) e Donnum (69) fizeram os golos dos noruegueses, claros favoritos na sua ‘poule’.



O avançado do Benfica Schjelderup foi titular, acabando substituído, aos 63 minutos, depois de já ter feito a assistência para o golo de Haaland.



No mesmo grupo, Israel, a jogar na casa emprestada de Debrecen, na Hungria, bateu a Estónia por 2-1.



Com arbitragem do português António Nobre, Montenegro saiu na frente no Grupo L, ao vencer por 3-1 na receção a Gibraltar, que até esteve a vencer, com golo de Bent (13), mas consentiu a reviravolta, por Jovetic (22), Tuci (70) e Marusic (73).



A República Checa teve de ‘suar’ para vencer em casa as Ilhas Faroé, com ‘bis’ de Patrick Schick (25 e 85), depois de Vathanmar ter empatado a contenda aos 83, em Hradec Karlove, mas juntou-se aos montenegrinos na frente do grupo.



Em Cardiff, James (09), Davies (47) e Matondo (90+1) marcaram para o País de Gales, perante fraca oposição do Cazaquistão, que marcou de penálti, por Tagybergen (32), assegurando um início vitorioso no Grupo J para os comandados de Craig Bellamy.



Ainda menos resistência enfrentou a Macedónia do Norte, que foi ao Liechtenstein vencer por 3-0, fruto dos tentos de Trajkovski (07), Musliu (42) e Miovski (84).



A qualificação europeia para o Mundial2026 prossegue na segunda-feira.