Mundial2026 pode trazer mudanças no VAR

As propostas em discussão no âmbito da International Football Association Board (IFAB) e apoiadas pela FIFA visam ampliar a análise de lances que podem ser revistos.



Está a ser proposto a revisão de cantos, atualmente os cantos não são analisados pelo VAR. A novidade em avaliação permitiria que o VAR validasse ou anulasse pontapés de canto caso houvesse erro claro, por exemplo, determinar se a bola saiu pela linha e qual foi o último toque.



A análise de segundo cartão amarelo também está em fase de estudo. Lances que levem a uma segunda advertência, e consequente expulsão, também poderiam ser revistos, tornando o VAR mais presente em decisões disciplinares.



Fim da recarga nos penáltis está em estudo e a possibilidade de eliminar golos nas recargas após defesa do guarda-redes na cobranças de grandes penalidades, ou seja, se a bola for defendida, o lance seria encerrado ali.



A IFAB deve votar sobre a adoção dessas mudanças no início de 2026. Se aprovadas, serão aplicadas apenas para o Campeonato do Mundo. Mas mesmo nesta hipótese, a implementação dependerá de testes finais, aceitação pelas federações e preparo técnico para suportar o aumento de revisões. Caso as regras sejam adotadas, teremos um Mundial potencialmente mais justo, porém mais parado entre lances.