Mundial2026: Portista Pietuszewski estreia-se nas convocatórias da Polónia
Oskar Pietuszewski, do FC Porto, estreou-se nas convocatórias da seleção principal da Polónia, para o play-off de apuramento para o Mundial2026 de futebol, numa lista em que estão os também ‘dragões’ Jan Bednarek e Jakub Kiwior.
O jovem extremo, de 17 anos, foi contratado esta temporada pelo FC Porto e já marcou três golos em nove encontros, recebendo agora a primeira chamada à seleção principal da Polónia.
Os defesas Jan Bednarek e Jakub Kiwior mantêm-se nas escolhas do selecionador Jan Urban, numa lista liderada pelo avançado Robert Lewandowski, do FC Barcelona.
No play-off europeu de acesso ao Mundial2026, a Polónia vai defrontar a Albânia em 26 de abril, com o vencedor a encontrar cinco dias depois a Suécia ou a Ucrânia, em Valência, em Espanha.
O vencedor deste play-off vai integrar o Grupo F, juntamente com os Países Baixos, o Japão e a Tunísia.
O Mundial2026 vai disputar-se de 11 de junho a 19 de julho, numa organização conjunta dos Estados Unidos, do México e do Canadá.
