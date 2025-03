Mundial2026. Seleções já qualificadas

Lista das seleções já qualificadas para a fase final da 23.ª edição do Campeonato do Mundo de futebol de 2026, que vai ser disputado por 48 seleções nos Estados Unidos, no Canadá e no México, entre 11 de junho e 19 de julho de 2026:



AMÉRICA DO NORTE, CENTRAL E CARAÍBAS (3)



Canadá (3.ª presença - 24.º lugar, primeira fase, em 1986 - qualificado como anfitrião).



Estados Unidos (12.ª presença - 3.º lugar, meias-finais, em 1930 - qualificado como anfitrião).



México (18.ª presença - 6.º lugar, quartos de final, em 1970 e 1986 - qualificado como anfitrião).



ÁSIA (1)



Japão (8.ª presença - 9.º lugar, oitavos de final, em 2002).



OCEANIA (1)



Nova Zelândia (3.ª presença – 22.º lugar, primeira fase, em 2010).