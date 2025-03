Mundial2026. Thiago Almada `disfarça-se` de Messi e `abate` Uruguai

No Estádio Centenário, o médio Thiago Almada, jogador do Lyon, foi a ‘estrela’, ao ‘disfarçar-se’ de Lionel Messi e marcar o único golo do encontro, aos 68 minutos, com um colocado remate de fora da área, que entrou junto ao poste esquerdo.



A Argentina, sem Messi, Lautaro Martínez ou De Paul, esteve irrepreensível na defesa, liderada pelo benfiquista Otamendi, e soltou-se ofensivamente na segunda metade, que dominou por completo, chegando com toda a naturalidade ao triunfo.



Por seu lado, o Uruguai, que contou os 90 minutos com o ‘leão’ Maxi Araújo, teve muitas dificuldades em criar problemas a Emiliano Martínez, sofrendo o primeiro desaire caseiro desde 12 de novembro de 2021, quando perdeu com a mesma Argentina por 1-0, culpa, então, de um tento do benfiquista Ángel Di María.



Destaque ainda para a expulsão do argentino Nico González, aos 90+5 minutos, por uma entrada muito forte sobre Nández.



Os argentinos ‘vingaram’, assim, o desaire caseiro com os uruguaios (0-2, em 16 de novembro de 2023) e reforçaram a liderança da zona sul-americana, podendo selar o apuramento na terça-feira - basta o empate na receção ao Brasil.



A formação campeã mundial em título soma 28 pontos, sendo secundada pelo Equador, com 22, o Brasil, com 21, o Uruguai e o Paraguai, ambos com 20, e a Colômbia, que conta 19 e ocupa o sexto lugar e último que vale o apuramento direto.



No outro jogo realizado na sexta-feira, o Equador deu mais um passo firme rumo a uma quinta presença no Mundial, depois de 2002, 2006, 2014 e 2022, ao vencer em casa a Venezuela por 2-1, saltando para segundo, mesmo com três pontos perdidos na ‘secretaria’.



Em Quito, o ‘veterano’ Enner Valencia foi a grande figura do encontro, ao ‘bisar’, com golos aos 39 minutos e aos 24 segundos da segunda parte, e falhar ainda um penálti, aos 70.



A formação forasteira reduziu já nos descontos, aos 90+1 minutos, com um tento do suplente Jhonder Cadiz, ex-jogador de União da Madeira, Nacional, Moreirense, Vitória de Setúbal e Famalicão, após um canto.



Com cinco jornadas por disputar, o conjunto venezuelano manteve-se, assim, fora dos lugares de apuramento, no oitavo posto, com 12 pontos, a um ponto da Bolívia, que é sétima, e com mais dois do que o Peru (nono) e três face ao Chile (10.º).



Os seis primeiros classificados da zona sul-americana qualificam-se diretamente para a fase final do Mundial de 2026, que se realiza no Canadá, México e Estados Unidos, de 11 de junho a 19 de julho, e o sétimo segue para um play-off.



O Japão, da zona asiática, foi a única seleção que já garantiu a qualificação, juntando-se aos três coanfitriões.