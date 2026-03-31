Mundial2026. Turquia e Suécia regressam às fases finais

A Turquia qualificou-se hoje para o Mundial2026, a disputar nos Estados Unidos, no Canadá e no México, com o triunfo por 1-0 no Kosovo, por 1-0, com um golo do antigo avançado do Benfica Kerem Aktürkoglu, aos 53.



A seleção turca vai estar pela terceira vez numa fase final, 24 anos depois de ter sido terceira na edição disputada na Coreia do Sul e no Japão. Antes, só tinha estado presente em 1954.



Após a ausência em 2022, a Suécia também volta às fases finais, para a 13.ª presença, graças ao triunfo caseiro diante da Polónia, por 3-2, selado com um golo do ex-avançado do Sporting Viktor Gyökeres, aos 88, num jogo em que o defesa central do Sporting de Braga Gustaf Lagerbielke também marcou.



A Suécia tem como melhor resultado em Mundiais a presença na final em 1958, tendo ainda sido terceira em 1950 e 1994.



A 23.ª edição do Campeonato do Mundo vai ser disputada entre 11 de junho e 19 de julho, por 48 seleções.

