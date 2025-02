Mundial2030. Espanha e Marrocos discutem segurança

“A união de esforços entre os nossos especialistas em gestão de segurança é fundamental para garantir o correto desenvolvimento de uma competição de tamanha relevância internacional”, destacou o governante espanhol, Fernando Grande-Marlaska, confirmando que ambos os países já começaram a partilhar experiências e metodologias de trabalho.



Durante o encontro, que decorreu na sede do Ministério da Administração Interna, em Madrid, os dois ministros assistiram a uma apresentação sobre a gestão da segurança levada a cabo pela Polícia Nacional nos grandes eventos desportivos, tendo como referência o último jogo entre o Real Madrid e o Atlético de Madrid, realizado no sábado, no Estádio Santiago Bernabéu.



Nesse encontro foi explicada a fiscalização do subsolo, a vigilância nas zonas de concentração dos adeptos, a chegada dos adeptos e das equipas ao jogo, a revisão do perímetro do estádio e o controlo do público nas bancadas do Bernabéu.



Colaboração reforçada



A cooperação policial que foi posta em cima da mesa no domínio do desporto “prolonga a extraordinária colaboração que já existe entre os dois países em matéria policial”, segundo ambos os ministros.



“O nosso compromisso e vontade é continuar a reforçar este caminho de confiança mútua para continuar a combater o terrorismo, a radicalização violenta ou o crime organizado”, disse Fernando Grande-Marlaska.



Portugal, Espanha e Marrocos vão coorganizar o Mundial2030, que incluirá ainda jogos no Uruguai, Argentina e Paraguai.