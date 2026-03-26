Mundial2030: Espanha propôs à FIFA inclusão de Valência e Vigo

Rafael Louzán propôs formalmente esta quinta-feira a inclusão dos estádios Nou Mestalla (Valência) e Balaídos (Vigo) numa carta enviada à FIFA, que tem a palavra final sobre o assunto, conforme foi confirmado pela RFEF.



As desistências de Málaga e Coruña abriram novas possibilidades a outras cidades que se candidataram para receber o Mundial de 2030, mas que, por diversos motivos, ficaram de fora.



Nas últimas semanas, vários representantes da FIFA deslocaram-se a Espanha para supervisionar os locais candidatos e visitar as instalações de Anoeta (San Sebastián), Camp Nou (Barcelona), Gran Canaria (Las Palmas), La Cartuja (Sevilha), Metropolitano (Madrid), Nueva Romareda (Saragoça), RCDE Stadium (Barcelona, Cornellà-El Prat), San Mamés (Bilbau) e Santiago Bernabéu (Madrid).