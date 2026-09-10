Mundial2030. FIFA assegura que decisão sobre final será tomada no "momento certo"

Segundo a agência EFE, o organismo que tutela o futebol mundial garante que, tal como tinha anunciado em 05 de agosto, a decisão será revelada “no momento certo”, depois de o presidente da Real Federação Marroquina de Futebol (FRMF) ter garantido hoje que seria em Casablanca.



Fouzi Lekjaa, presidente da FRMF, afirmou hoje que a final do Mundial2030 será disputada no Estádio Hassan II, em Casablanca, infraestrutura atualmente em fase de construção.



O Mundial2030 será organizado conjuntamente por Espanha, Portugal e Marrocos, sendo que Uruguai, Argentina e Paraguai receberão os jogos de abertura das respetivas seleções, numa homenagem ao centenário do primeiro Mundial, realizado em 1930, no Uruguai.



“Benslimán terá a honra de sediar a final do Campeonato do Mundo de 2030”, afirmou Fouzi Lekjaa, durante uma reunião do Partido da Autenticidade e Modernidade (PAM), em Buznika, nos arredores de Rabat.



O também vice-ministro responsável pelo Orçamento e uma das figuras associadas à evolução do futebol marroquino nos últimos anos falava um comício do PAM, partido liberal que inicia hoje a campanha eleitoral em Marrocos.



O Estádio Hassan II, em construção na província de Benslimán, na região de Casablanca, tem inauguração prevista para o final de 2027 e capacidade anunciada de 115.000 espetadores, segundo a informação divulgada por Lekjaa.



