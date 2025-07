Mundial2030. Málaga renuncia a ser uma das sedes

O autarca justificou esta decisão com a defesa dos adeptos e do clube local, uma vez que as obras de ampliação no La Rosaleda, com um custo de 270 milhões de euros, deixariam o estádio com apenas 12.500 mil lugares nos próximos anos, sendo que o Málaga tem mais de 26 mil sócios.



“Escolher entre o Mundial e o clube, escolhemos o clube e os adeptos. Estamos com o Málaga”, indicou Francisco de la Torre, que adiantou que vai ser construído um novo estádio em outra zona da cidade, mas “não será para o Mundial”, assegurando: “Não estamos a fazer isto para poupar dinheiro, mas porque é o melhor para a cidade, para os adeptos e para o clube”.



O Mundial2030 vai ser disputado em Espanha, Marrocos e Portugal, que vai apresentar o Estádio da Luz e o Estádio José Alvalade, em Lisboa, e o Estádio do Dragão, no Porto.



Os primeiros jogos da competição vão acontecer no Uruguai, na Argentina e no Paraguai, numa celebração do primeiro Mundial, que se disputou em 1930, no Uruguai.