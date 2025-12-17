Mundial2030. Marrocos ensaia sistema de segurança na Taça Africana das Nações

"Esta experiência servirá de base para os preparativos de segurança do Mundial2030 conforme os padrões da FIFA", destacou o governo marroquino, que lançou um centro de cooperação policial especializado em eventos desportivos internacionais, e que foi organizado com o apoio da Interpol.



Marrocos, Espanha e Portugal são os coorganizadores do Campeonato do Mundo em 2030, com Argentina, Uruguai e Paraguai a receberem, cada um, o jogo inaugural das suas respetivas seleções, em homenagem ao primeiro Mundial de sempre, disputado em Montevideo em 1930.



Além do aumento significativo dos efetivos de segurança nas cidades que vão acolher os jogos da CAN2025, vai haver um reforço ao nível dos serviços policiais nos aeroportos de Rabat, Casablanca, Marraquexe e Tânger, que estão a ser equipados com o sistema de portas eletrónicas (E-gate) para facilitar o trânsito fronteiriço.



Marrocos acolherá a CAN2025, que reúne 24 seleções do continente africano e será disputada em várias cidades do país, entre domingo e 18 de janeiro de 2026.



Quinze clubes portugueses estão prestes a disponibilizar 18 futebolistas a oito das seleções participantes no evento, que conta com a Costa do Marfim como campeão em título, depois de ter vencido a Nigéria na final (2-1) na edição de 2023.



Segundo o secretário-geral da Confederação Africana de Futebol (CAF), Verón Bosseman Ambo, foram vendidos mais de um milhão de bilhetes para a CAN2025, e foram concedidos direitos de transmissão televisiva a 54 países africanos e 30 europeus, num evento que vai ser acompanhado por 5.500 jornalistas.



"São números sem precedentes a todos os níveis", vincou Ambo.

