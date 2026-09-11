Mundial2030. Mourinho gostava de final em Lisboa mas diz que deve ser em Madrid

“Um coisa é onde deveria ser e outra o que gostaria. Gostaria que fosse Lisboa, mas já estou contente que um país como o nosso receba jogos do Mundial2030”, disse Mourinho, durante a conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Rayo Vallecano.



O treinador luso salientou que o estádio do Real Madrid é o local ideal para receber a final da competição, que será coorganizada por Portugal, Espanha e Marrocos.



“A minha resposta é se se pode jogar num estádio mítico, histórico, onde atuaram alguns dos melhores jogadores da história, o estádio do clube mais importante da história do futebol, acho que deveria ser aqui”, salientou.



Mourinho garantiu que a sua resposta não estava relacionada com o facto de ser o atual treinador dos ‘merengues’, explicando que diria o mesmo caso fosse treinador do Benfica, clube que liderou na época passada.



A FIFA já assegurou que a decisão sobre o local que vai acolher a final do Mundial2030 vai ser tomada “no momento certo”.



Segundo a agência EFE, o organismo que tutela o futebol mundial garante que, tal como tinha anunciado em 05 de agosto, a decisão será revelada “no momento certo”, depois de o presidente da Real Federação Marroquina de Futebol (FRMF) ter garantido que seria em Casablanca.



Fouzi Lekjaa, presidente da FRMF, afirmou que a final do Mundial2030 será disputada no Estádio Hassan II, em Casablanca, infraestrutura atualmente em fase de construção.



O Mundial2030 será organizado conjuntamente por Espanha, Portugal e Marrocos, sendo que Uruguai, Argentina e Paraguai receberão os jogos de abertura das respetivas seleções, numa homenagem ao centenário do primeiro Mundial, realizado em 1930, no Uruguai.



