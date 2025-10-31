Munique é a única sede candidata a receber final da Liga dos Campeões em 2027/28

Em comunicado, o organismo deu conta de que 15 federações nacionais manifestaram interesse em sediar finais das provas europeias masculinas e femininas de clubes nas temporadas 2027/28 e 2028/29, num lote em que não está qualquer estádio português.



A Allianz Arena perfila-se para receber a final da Liga dos Campeões pela terceira vez, após 2011/12 e 2024/25, depois de o Estádio Olímpico já ter acolhido três decisões em Munique, na Alemanha, nas edições de 1978/79, quando a mais importante competição continental era designada por Taça dos Campeões Europeus, de 1992/93 e de 1996/97.



Em 2028/29, o troféu deverá ser discutido em Londres, na Inglaterra, onde Wembley se tornou o estádio com mais finais realizadas na prova (oito) - 1962/63, 1967/68, 1970/71, 1977/78, 1991/92, 2010/11, 2012/13 e 2023/24 - ou em Barcelona, sede em 1988/89 e 1998/99 e com o Camp Nou, palco do campeão espanhol FC Barcelona, em renovação infraestrutural, que o vai tornar o maior recinto europeu, com 105.000 lugares sentados.



A Liga dos Campeões desta época vai ser decidida na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria, em 30 de maio de 2026, enquanto a edição subsequente terminará em 05 de junho de 2027, no Estádio Metropolitano, em Madrid, tal como já aconteceu em 2018/19.



Estas declarações de interesse podiam ser manifestadas pelas respetivas federações de 11 de julho a 22 de outubro, mas não são vinculativas, pelo que as propostas finais e os dossiês deverão ser entregues até junho de 2026, com o Comité Executivo da UEFA a deliberar três meses depois, sendo que cada país só pode receber uma final por época.



Na Liga Europa, o Parque dos Príncipes, em Paris, e o Estádio Groupama, em Lyon, são as propostas de França para 2027/28 e 2028/29, a par do Estádio Allianz, em Turim, em Itália, da Arena Nacional de Bucareste, na Roménia, e do novo Nacional de Belgrado, na Sérvia - o renovado 19 de Maio de Ancara, na Turquia, apenas se candidata à segunda.



O recinto da Juventus concorre ainda em dose dupla para a Liga Conferência, tal como a Astana Arena e o futuro Estádio de Almaty, ambos no Cazaquistão, os Estádios Pierre-Mauroy, em Lille, em França, e Gdansk, na Polónia, e a Puskás Arena, ao passo que o Olímpico de Helsínquia, na Finlândia, só aparece na corrida ao jogo decisivo de 2028/29.



Nas próximas duas épocas, as finais da Liga Europa vão decorrer no Estádio Tüpras, em Istambul, na Turquia, e no Deutsche Bank Park, em Frankfurt, na Alemanha, com a Liga Conferência a decidir-se na Red Bull Arena, na cidade germânica de Leipzig, em 2025/26, e no recinto do Besiktas, em 2026/27.



Quanto à Liga dos Campeões feminina, cujo troféu foi concedido pela última vez em maio no Estádio José Alvalade, em Lisboa, o Groupama e o St. Jakob Park, em Basileia, na Suíça, concorrem às finais de 2027/28 e 2028/29, que juntam mais dois candidatos cada.



O San Mamés, em Bilbau, em Espanha, e o Rams Park, em Istambul, surgem na primeira disputa, com a segunda a incluir os Estádios Aviva, em Dublin, na República da Irlanda, e Millennium, em Cardiff, no País de Gales, numa prova que tem o seu próximo desenlace agendado para os dias 22, 23 ou 24 de maio de 2026, no Ullevaal, em Oslo, na Noruega.



