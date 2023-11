Musa nos convocados da Croácia em jogos do Euro2024

O avançado de 25 anos foi um dos de 23 convocados pelo selecionador Zlatko Dalic para o jogo com a Letónia, agendado para sábado, dia 18 de novembro, em Riga, e para o embate frente aos arménios, que será disputado no dia 21, em Zagreb.Musa soma seis internacionalizações pela seleção croata e esta época foi utilizado em 15 jogos no Benfica nas diferentes competições, somando quatro golos e uma assistência.A Croácia está em terceiro no Grupo D de apuramento, com 10 pontos em seis jogos, os mesmos do Pais de Gales, que são segundos, com a Turquia na liderança com 16, em sete jogos disputados, e já com o apuramento assegurado.