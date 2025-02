Musiala prolonga contrato com Bayern Munique

O médio ofensivo, opção regular nos bávaros, cumpre, apesar da juventude, a sexta temporada na equipa principal, na qual se estreou ainda na época de 2019/20, em jogo da Liga alemã, em 20 de junho de 2020, quando tinha apenas 17 anos.



“O internacional alemão de 21 anos chegou ao clube proveniente da Academia do Chelsea, no verão de 2019. Primeiro esteve na formação do Bayern, de onde seguiu os passos para a equipa principal, na qual se afirmou rapidamente ao mais alto nível”, lembrou o Bayern Munique.



Nascido em Estugarda, Musiala emigrou para Inglaterra ainda jovem e completou quase toda a formação de futebolista nos "blues", desde os iniciados até ao primeiro ano de juniores.



“Estou realmente feliz. O Bayern é um dos maiores clubes do mundo. Dei aqui os meus primeiros passos como jogador profissional e acredito, verdadeiramente, que posso conquistar grandes coisas pelo clube nos próximos anos”, disse o médio, que já soma 38 partidas e sete golos pela seleção alemã.