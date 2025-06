Myles Lewis-Skelly renova com o Arsenal

O jovem, de 18 anos, formado na academia dos londrinos desde os oito anos, fez a sua estreia pela equipa principal em setembro de 2024, frente ao Manchester City, e tornou-se o mais jovem "gunner" a estrear-se na Liga dos Campeões desde 2011, marcando o primeiro golo num triunfo sobre os "citizens" (5-1).



A boa campanha no Arsenal, com 39 jogos, um golo e duas assistências, permitiu que Myles Lewis-Skelly fosse chamado à seleção inglesa, ao serviço da qual se estreou com um tento no triunfo por 2-0 sobre a Albânia, na qualificação para o Mundial2026, em março.



“Estou tão orgulhoso e feliz. Sei que estas palavras são simples, mas acho que sintetizam como me sinto por assinar por este clube. Sou um adepto e é como um sonho tornado realidade”, disse o jovem inglês, citado pelo Arsenal, que não revelou a duração do contrato, apenas confirmando que é de longa duração.