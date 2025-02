Nabil Bentaleb regressa oito meses após ataque cardíaco

O argelino é o primeiro jogador em França a jogar com um desfibrilhador subcutâneo, tendo entrado em campo aos 76 minutos para marcar aos 80, abraçando companheiros de equipa e equipa técnica.



“São coisas difíceis de descrever, é uma emoção forte para todos”, descreveu o treinador do Lille, Bruno Genesio.



O médio de 30 anos, companheiro de equipa dos portugueses Tiago Santos e André Gomes, que entrou aos 90, teve uma paragem cardíaca durante um jogo com amigos, em 18 de junho de 2024, e esteve em coma induzido durante dois dias, encetando uma recuperação até este mês, quando voltou aos treinos.



“Este é um momento que ficará gravado na nossa temporada, na história do clube, nas mentes de todos os que hoje jogaram, e inevitavelmente na vida de Nabil, por muito, muito tempo”, acrescentou Genesio.



O triunfo, confirmado com o golo de Chuba Akpom, aos 86, ajudou os "dogues" a segurarem o quinto lugar da liga francesa.