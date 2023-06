Nacho Fernández prolonga contrato com o Real Madrid

O capitão Nacho Fernández, de 33 anos, chegou ao Real Madrid em 2001, para o escalão de formação de sub-11, e, embora sem o brilho de outros colegas galáticos, fez toda a sua carreira futebolística no emblema da capital espanhola.Nacho realizou 319 jogos pela equipa principal do Real Madrid, conquistando 23 troféus: cinco Ligas dos Campeões, cinco Mundiais de Clubes, quatro Supertaças Europeias, três Ligas, duas Taças do Rei e quatro Supertaças de Espanha.O defesa também soma 24 internacionalizações pela seleção de Espanha, tendo sido coroado, no domingo, vencedor da Liga das Nações de 2023.