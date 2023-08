Nadadora Camila Rebelo conquista prata nos Jogos Mundiais Universitários

Camila Rebelo, de 20 anos, que já está qualificada para os Jogos Olímpicos Paris2024, na mesma prova, terminou com o tempo de 2.10,47 minutos, tornando-se a primeira nadadora portuguesa a subir a um pódio mundial.



As únicas medalhas conquistadas pela natação lusa nos Jogos Mundiais Universitários aconteceram no setor masculino, ambas por Alexandre Yokochi, que arrebatou uma de ouro, em 1987, e uma de prata, em 1985, nos 200 metros bruços.



Camila Rebelo foi apenas batida pela favoritíssima nadadora chinesa Yaxin Liu, que venceu a prova com mais de dois segundos de vantagem sobre a portuguesa (2.08,18 minutos), tendo a húngara Eszter Szabo-Feltothy subido ao lugar mais baixo do pódio (2.10,77).



A medalha de prata de Camila Rebelo foi a segunda conquistada por atletas portugueses nos Jogos Mundiais Universitários de 2023, um dia depois de Eliana Bandeira ter terminado em segundo lugar no concurso de lançamento do peso.



Também hoje, Gabriel Lopes qualificou-se para a final dos 200 metros estilos, com um resultado que abre boas perspetivas para a prova de sexta-feira, pois obteve o melhor tempo das meias-finais (2.00,69 minutos), enquanto Tiago Costa falhou o acesso às ‘meias’ dos 200 metros livres.