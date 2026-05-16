Futebol Internacional
Nandinho sagra-se bicampeão do Bahrain no comando técnico do Al Muharraq
O treinador português Nandinho sagrou‑se hoje bicampeão do Bahrain, após o Al Muharraq vencer o Aali FC por 1-0 no Estádio Nacional, em Riffa, triunfo que garantiu a conquista do 35.º título nacional pelo clube.
O golo decisivo foi marcado aos 51 minutos pelo marroquino Soufian, num encontro em que o Al Muharraq confirmou a vantagem mínima sobre o Al Khaldiya, que terminou a um ponto e venceu fora o Al Najma, por 3-1.
Nandinho, no clube desde 2024/25, soma agora dois títulos consecutivos de campeão, reforçando um ciclo de sucesso que inclui ainda a recente conquista da Taça do Bahrain, há duas semanas, frente ao Al Riffa, por 2-1.
A Taça, que permitiu a Nandinho comemorar hoje a ‘dobradinha’, foi a 34.ª do conquistada pelo clube e a segunda do português, que já tinha erguido o troféu em 2023/24, no comando técnico do Al Ahli Manama.
