Nandinho, de 51 anos, tinha sido contratado há três meses pelo Al Bukayriyah, que encontrou no 18.º e último lugar do segundo escalão saudita, sem qualquer vitória, em seis jogos, e deixa numa tranquila nona posição.



O técnico português vai regressar ao Bahrain, onde já treinou o Al Ahli, para assumir o comando do Al Muharraq, atual líder do escalão principal, com dois pontos de vantagem sobre o bicampeão Al Khalidiya, e recordista de títulos no país, com 34 troféus.