Nani vence jogo entre estrelas das ligas norte-americana e mexicana

Em Los Angeles, nos Estados Unidos, a "constelação" anfitriã levou de vencida o primeiro jogo das estrelas entre seleções das duas competições, num encontro que esteve interrompido devido a cânticos homofóbicos por parte dos adeptos.O uruguaio Jonathan Rodríguez, que já passou pelo Benfica, deu vantagem à formação mexicana, aos 20 minutos, enquanto o defesa colombiano Jesús Murillo empatou para a norte-americana, aos 53, antes de Nani entrar em campo, aos 76.

No desempate através de grandes penalidades, o croata Damir Freilach, o húngaro Dániel Salloi e o mexicano Ricardo Pepi marcaram para as estrelas da MLS, contra os remates certeiros de Rubens Sambueza e Luis Romo, para os mexicanos, enquanto o guarda-redes dos New England Revolution Matt Turner, que defendeu dois castigos máximos, foi eleito o homem do jogo.