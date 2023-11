Nantes anuncia contratação do treinador Jocelyn Gouvernnec

O Nantes informou hoje a contratação do treinador de futebol Jocelyn Gouvernnec até final da presente temporada, horas depois de ter anunciado a saída de Pierre Aristouy do comando técnico da equipa.

Em comunicado, o clube da Liga francesa refere que Gouvernnec tem contrato até final da época 2023/24, com mais um ano de opção.



Enquanto jogador, Jocelyn Gouvernnec, de 51 anos, representou o Nantes entre 1995 e 1998, passando também por clubes como o Rennes, o Bastia e o Montepellier.



Gouvernnec estreou-se como treinador na temporada 2008/09, no La Roche VF, passando depois por Guingamp, Bordéus e Lille, equipa que orientou em 2021/22.



Hoje de manhã, o Nantes anunciou a saída de Pierre Aristouy, que treinava a equipa desde o final da temporada passada, e conseguiu evitar a descida de divisão.



O Nantes ocupa a 11.ª posição da Liga francesa, a 15 pontos do líder, o Paris Saint-Germain, tendo somado três derrotas e um empate nos últimos quatro jogos.