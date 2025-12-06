Futebol Internacional
Nantes, de Luís Castro, perde em casa com o `improvável` líder Lens
O Nantes, treinado pelo português Luís Castro, foi hoje derrotado em casa pelo Lens, por 2-1, e segue em zona de despromoção, enquanto os visitantes lideram a Liga francesa de futebol após 15 jornadas.
Depois de 'bisar' na última ronda, o atacante gaulês Florian Thauvin inaugurou o marcador aos 34 minutos, confirmando o bom momento de forma, mas os anfitriões restabeleceram a igualdade apenas quatro minutos depois por intermédio do veterano avançado marroquino Youssef El Arabi.
Já no segundo tempo, aos 81, e apenas dois minutos depois de ver um golo seu ser anulado por fora de jogo, Wesley Said marcou o tento que deu o triunfo ao Lens, que somou a quinta vitória consecutiva na Ligue 1 e é, surpreendentemente, o líder isolado com 34 pontos.
No lado oposto da tabela está o Nantes, que contou com o experiente guarda-redes português Anthony Lopes no 'onze', e que não ganha há seis jogos (quatro derrotas e dois empates), ocupando o 16.º e antepenúltimo lugar com 11 pontos.
O Paris Saint-Germain, de Gonçalo Ramos, João Neves, Nuno Mendes e Vitinha, recebe hoje o Rennes, seguindo no segundo lugar com 30 pontos.
