Nantes-Toulouse não termina devido a invasão de campo

Aos 22 minutos de jogo, com o marcador ainda 0-0, os adeptos da Tribune Loire invadiram o relvado do La Beaujoire, o que levou o árbitro a mandar todos os jogadores para os balneários.



Inicialmente suspenso, o jogo seria depois parado em definitivo, cerca de 40 minutos depois, por razões de segurança.



Nantes, 17.º e já despromovido à Liga 2, e o Toulouse, 10.º, já nada tinham para ganhar nesta jornada.



Antes, ainda houve tempo para uma homenagem ao treinador dos locais, Vahid Halilhodzic, que aos 74 anos fez o seu último jogo.



