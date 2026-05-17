Futebol Internacional
Nantes-Toulouse não termina devido a invasão de campo
O embate entre Nantes e Toulouse, da 34.ª e última jornada da Liga francesa de futebol, foi hoje interrompido após uma invasão de campo por parte de adeptos locais, que lançaram objetos fumígenos.
Aos 22 minutos de jogo, com o marcador ainda 0-0, os adeptos da Tribune Loire invadiram o relvado do La Beaujoire, o que levou o árbitro a mandar todos os jogadores para os balneários.
Inicialmente suspenso, o jogo seria depois parado em definitivo, cerca de 40 minutos depois, por razões de segurança.
Nantes, 17.º e já despromovido à Liga 2, e o Toulouse, 10.º, já nada tinham para ganhar nesta jornada.
Antes, ainda houve tempo para uma homenagem ao treinador dos locais, Vahid Halilhodzic, que aos 74 anos fez o seu último jogo.
Inicialmente suspenso, o jogo seria depois parado em definitivo, cerca de 40 minutos depois, por razões de segurança.
Nantes, 17.º e já despromovido à Liga 2, e o Toulouse, 10.º, já nada tinham para ganhar nesta jornada.
Antes, ainda houve tempo para uma homenagem ao treinador dos locais, Vahid Halilhodzic, que aos 74 anos fez o seu último jogo.